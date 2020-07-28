Экс-начальника охраны Лукашенко приговорили к 12 годам колонии

28.07.2020, 4:02, Разное

Он брал взятки от россиян.

Верховный суд Беларуси приговорил к 12 годам колонии усиленного режима бывшего начальника охраны президента Александра Лукашенко и экс-замглавы Совета безопасности Андрея Втюрина по делу о получении взятки в размере 192 тысяч долларов, сообщает Tut.by.

В 2007-2014 годах Втюрин руководил службой безопасности президента Беларуси. Затем его назначили заместителем госсекретаря Совбеза Беларуси, эту должность он занимал до задержания в 2019 году. Тогда Втюрина обвинили в получении взятки размером в 148,6 тысяч долларов от представителя российской компании — «за содействие в продвижении ее интересов в Республике Беларусь».

Всего в деле 16 фигурантов. Следствие считает, что одни получали взятки за поставку телекоммуникационного и другого оборудования для госпредприятия «Белтелеком», а другие — передавали взятки за заключение выгодного контракта.

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Втюрин, как утверждают правоохранители, получил взятки в том числе от двух россиян — представителей российских компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком». Он также подстрекал одного из россиян дать взятку возглавлявшему в то время «Белтелеком» Сергею Сиводедову.

У обвиняемых изъяли в общей сложности свыше 1,65 млн долларов, 62 тысячи евро и более 1 килограмма золота. Представителей российских компаний Владимира Казанцева и Виталия Горбачева освободили в зале суда, засчитав им срок нахождения в СИЗО. Сивоедова приговорили к 7 годам лишения свободы. Другим фигурантам дела назначили от штрафов до 7,5 лет колонии.