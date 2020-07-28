 

Мнение: Мятеж в Сиэтле

28.07.2020, 3:31, Разное

Если кто-то думал, что с ликвидацией "Автономной зоны Сиэтла" события в городе закончатся, то он сильно заблуждался.
На днях полиция Сиэтла официально назвала происходящее мятежом и усилила деятельность направленную против протестующих, что сразу привело к росту столкновений с полицией.
Это в свою очередь привело к десяткам задержанных активистов и десяткам пострадавших полицейских и протестующих. Официально заявлено 59 пострадавших полицейских и 45 арестованных протестующих.
Около 20 из них пострадали при нападении протестующих на один из полицейских участков.
Руководство полиции Сиэтла жалуется, что полиция не может подавить протесты, так как городской совет запретил использовать средства сдерживания толпы, а дубинки и щиты мало эффективны.
Более того, городской совет запретил полиции использовать баллончики с перцовым аэрозолем, но этот запрет был блокирован судьей на федеральном уровне. В очередной раз можно увидеть, как местные представители Демократической партии фактически подыгрывают протестам, сковывая действия полиции и давая протестам продолжаться.


Требования.
1. Сократить финансирование полиции на 50%
2. Увеличить инвестицию в черное сообщество.
3. Освободить всех протестующих.
4. Не отправлять молодежь в тюрьмы/молодежные центры.
5. Отправить в отставку мэра Сиэтла.


Мэр Сиэтла Дженни Дуркан.

Источник: Colonel Cassad





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