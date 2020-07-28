 

Власти США в суде потребовали не выпускать россиянку Осипову из тюрьмы

28.07.2020, 3:30, Новости дня

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В суде США американские власти потребовали не выпускать россиянку Богдану Осипову (Мобли) из тюрьмы под домашний арест.

Прокуратура направила соответствующее ходатайство, передает ТАСС.

Как заявило обвинение, Осипова не предоставила весомых доказательств того, что не собирается бежать из США. Указывается, что у россиянки есть «весомые причины для побега», ее дети находятся в России. 

Осипова просит позволить ей отбывать оставшийся срок «дома у ее приемного отца в нью-йоркском районе Куинс». Сейчас у нее нет ни действующего американского паспорта, ни российского. Она указывает, что болеет рядом хронических заболеваний, а также обращает внимание на ситуацию с коронавирусом – в тюрьме Данбери, где находится россиянка, выявлено много случаев COVID-19.

Напомним, суд в США приговорил Осипову к семи годам тюрьмы за похищение ребенка родителем и вымогательство, также она должна выплатить бывшему мужу 18 тыс. долларов судебных издержек. Между тем, РФ подчеркивает, что речь шла не о вымогательстве, а о требовании алиментов.

Осипова покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году, когда была беременна их вторым общим ребенком. Мобли получил в суде США безраздельное опекунство над детьми. Осипова в 2017 году вернулась в США, чтобы урегулировать спор с бывшим мужем, и была задержана.





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