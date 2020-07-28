Мнение: Новый враг

28.07.2020, 3:00, Разное

Пять дней подряд, начиная с прошлого четверга, компания "Гармин" не могла восстановить доступ к своим серверам. Причина – кибератака, и по ряду сообщений к ней причастна хакерская группировка из России, потребовавшая 10 миллионов долларов за восстановление доступа. Во всяком случае, озвучена и распространяется эта версия. С учетом того, что в России сложно представить себе неподконтрольную туземным спецслужбам организованную группу, возможно, что именно они будут названы (публично или не очень) организаторами этой атаки.

"Пандемия" коронавируса в целом отыграла свою роль. "Вторая" и прочие волны очевидно будут иметь существенно меньший эффект. Проблема в том, что всегда нужен мировой враг, борьбой с которым можно оправдать все – вторжение в Ирак, Афганистан, Сирию или куда угодно. Увы, но мировой терроризм уже тоже не актуален, его место прямо на наших глазах занял коронавирус. Вопрос – кто следующий.

Киберугрозы и хакерский интернационал (причем неважно, существует ли он на самом деле) – весьма неплохой заменитель всех предыдущих и поистаскавшихся врагов человечества. Вот только угроза должна быть не локальной, а вполне себе глобальной и серьезной. Удар по международным сетям и международной корпорации выглядит вполне глобальной – пять дней миллионы пользователей устройств "Гармин" оказались лишены привычных сервисов. Смарт-часы, спортивные трекеры, но главное – GPS-системы позиционирования – вот чего были лишены все эти дни пользователи. Нефатально, но ощутимо. И крайне некомфортно.

Вполне взможно, что в скором будущем мы станем свидетелями новых атак и угроз глобальным сетям и объектам инфраструктуры. Вишенкой на торте может стать атака на сеть объектов жизнеобеспечения, когда ущерб будет выражаться уже не только в неудобстве. И понятно, что озабоченное мировое сообщество будет вынуждено реагировать, перекрывая интернет, вводя ограничения, которые снова лягут на национальные и глобальную экономики.

"Пандемия" между тем уже уронила мировую экономику почти на 10%. Хорошо, но мало. Для того, чтобы "расшить" глобальный кризис, требуется раза в три больше. Плюс-минус. Ранее подобные проблемы решались старой доброй мировой войной, сегодня столь острое решение слишком рисковано. Поэтому решение находится в череде коротких и ожесточенных кризисов, затрагиваюих все крупнейшие экономики в мире. Борьба идет лишь за то, кто упадет меньше других. На самом деле – какая разница, будет ли разрушен завод бомбардировками или упадет спрос на его продукцию, вследствие чего он обанкротится и будет вынужден закрыться. Эффект тот же. По российской нефтяной и газовой отрасли пандемия прошлась как хорошая ядерная бомбардировка. А сверху по ним приложились путинские эффективные управленцы, сравнимые по своей разрушительной мощи с промышленной серией "Царь-бомб".

Коронавирусный кризис почти исчерпал себя. Из него, конечно, выжмут все что возможно, но железо нужно ковать прямо сейчас. А потому появление нового мирового врага неизбежно. Хакеры и киберугроза – очень хороший враг. Непонятный, ужасный и анонимный. Хотя "анонимный" – как сказать. Китаю, к примеру, уже выдвинут счет за "пандемию", поэтому если хакеры станут таким вот новым врагом, то их постараются позиционировать, чтобы возложить ответственность – в том числе и материальную. Нынешние хакеры, уронившие "Гармин" – некая "Корпорация зла" из России. Почему бы и нет?