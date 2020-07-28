Киев захотел вернуть Россию в центр по контролю прекращения огня в Донбассе

28.07.2020, 2:55, Новости дня



Украина надеется, что российские офицеры вернутся в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, сообщил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Украины Алексей Резников.

По его словам, «это, исходя из опыта других военных конфликтов, механизм работающий», передает hromadske.

Резников рассчитывает, что такой шаг позволит двигаться в направлении достижения постоянного режима прекращения огня, передает РИА «Новости».

Россия, по его словам, не отказывается от участия, но «выдвигает свои определенные условия», которые сейчас обсуждаются.

Резников полагает, что «есть дипломатический путь, который позволяет работать офицерам российской армии» в СЦКК.

Напомним, РФ прекратила работу в рамках СЦКК в 2017 году из-за провокаций украинской стороны. Москва называла условие возвращения РФ в СЦКК.



