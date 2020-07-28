Московские суды арестовали больше десяти участников драк между армянами и азербайджанцами

28.07.2020, 2:55, Разное

Суды города Москвы арестовали больше десяти человек, участвовавших на прошлой неделе в массовых драках между представителями армянской и азербайджанской диаспоры, сообщает ТАСС. Этнические стычки начались после июльских столкновений на границе двух стран из-за статуса Нагорного Карабаха.

Так, согласно картотеке Мосгорсуда, 27 июля Никулинский суд по требованию следователя отправил в СИЗО семерых представителей армянской диаспоры, а Кузьминский и Троицкий суд 25 и 27 июля арестовали каждый по четыре человека из азербайджанской диаспоры.

Всех их обвиняют в хулиганстве в составе группы лиц (ч. 2 ст. 213 УК); публикация решений по выбору меры пресечения, согласно уведомлению в карточках, была запрещена. В картотеке также есть упоминание о том, что Головинский суд отклонил 27 июля ходатайства об аресте двух обвиняемых по этой статье. Были ли они участниками драк, неизвестно.

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Вскоре после начала столкновений на границе между Азербайджаном и Арменией 12 июля в Москве несколько принадлежащих бизнесменам с азербайджанскими корнями торговых точек приостановили торговлю товарами из Армении. В ночь же на 24 июля в Марьине на юго-востоке столицы азербайджанцы стали громить автомобили с армянскими номерами, а армяне напали на азербайджанский ресторан. В последующие дни погромы заведений обеими сторонами продолжились и в других районах; влиятельные представители обеих диаспор вскоре призвали соотечественников к миру.