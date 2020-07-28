Мнение: Перстень на 8 марта (детектив)

28.07.2020, 2:31, Разное

Вызвали к бабушке, которая умудрилась скончаться 8 марта. Когда вошли в квартиру, то помимо лежащей на полу бабушки обнаружили вполне живых дам – одна внучка, а другая дочка. Внучка плакала на кухне, а дочка деловито стала расспрашивать нас о дальнейших действиях и прочем.

Рассказав и разжевав даме все, до атомов, мы принялись осматривать труп. Убедившись, что на трупе нет ценных вещей, а так же пересчитав все золотые зубы во рту у бабушки, все оформили и вынесли труп.

Спустя часа три, когда уже разгрузились в морге и собирались разбегаться по домам, в морг позвонил дознаватель. Он сообщил, что на нас, тех, кто забирал бабушку по такому-то адресу, поступило заявление о краже перстня с огромным бриллиантовым камнем, который был на одном из пальцев бабушки, цены высочайшей. Так же было сообщено, что мы козлы и мародеры и что нам будет ого-го…

Ни сколько из-за дознавателя, но, чести ради, мы сказали, что ждем всех, любезно, прямо в нашем морге для очной ставки и полного выяснения обстоятельств.

Часа через полтора приехала бригада в составе дознавателя, пары оперов и дочки злополучной бабушки.

Дама с порога стала нас громко оскорблять и выводить на чистую воду. Мы все терпеливо выслушали (не впервой), а потом предъявили документ с описью всего, что было найдено на бабушке, а так же с подписью дочки и внучки. Но почему-то документ не возымел никакого действия.

Менты не вмешивались, пока мы не показали документ. Но как только бумажка замелькала перед лицом дамы один из оперов забрал ее, сообщив, что это будет приложено к делу.

Ситуацию разрядил другой звонок. Звонили из отделения милиции. Сообщили, что перстень нашелся у внучки.

Поскольку вся родня бабушки уже была в курсе произошедшего, кто-то из родственников наведался в квартиру и увидел, как внучка примеряет перстень. Тут все и разрешилось.