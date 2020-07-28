 

Мнение: Порошенко – верный солдат Януковича

28.07.2020, 2:23, Разное

Как то пропустил сегодня очередные разоблачения от "политического блогера" Жвания, который спустя 6 лет после евромайдана, начал вовсю разоблачать Порошенко, вместе с которым Жвания финансировал майдан. Но что-то секта свидетелей евромайдана не спешит бежать расследовать те преступления, о которых говорит один из его создателей.

Стоит отметить, что желание Порошенко стать мэром Киева при Януковиче отнюдь не удивляет, особенно если учитывать, что Порошенко был министром иностранных дел при Януковиче, а также состоял в "Партии Регионов", поэтому, если бы Янукович решил бы подать Порошенко на бедность пост мэра Киева, Порошенко бы сейчас вполне мог сидеть где-нибудь в Ростове, рассказывать про "дружбу с Россией", клеймить фашизм на Украине и праздновать 9 мая. Но не сложилось.

PS. Несколько ранее Жвания заявил, что майдан был массовкой для захвата власти.
Такое себе откровения от Капитана Очевидности. Адекватным людям все это было понятно еще в 2014-м году.
Но будем считать, что это повторный сеанс для тугодумов и лиц с болезнью дауна.

Интересно, еще остались альтернативно-одаренные граждане верующие в то, что в 2014-м году был "народный протест против злочинной влады"?

Источник: Colonel Cassad





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