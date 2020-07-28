 

Цукерберга заподозрили во лжи Конгрессу США

28.07.2020, 2:16, Новости дня

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Член юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Мэтт Гетц потребовал провести расследование в отношении главы Facebook Марка Цукерберга.

Гетц обратился к генпрокурору США Уильяму Барру, передает ТАСС со ссылкой на Newsweek.

Он заявил, что как член комитета сомневается в «правдивости высказываний» Цукерберга при даче показаний в Конгрессе в 2018 году. Конгрессмен оспорил заявления Цукерберга «о готовности сотрудничать с надзорным органом».

По мнению законодателя, глава Facebook в показаниях об утечке личных данных пользователей в 2018 году были искажения информации, которые являются «не только нечестными, но и потенциально противозаконными и мошенническими».

В марте 2018 года стало известно, что британской компании Cambridge Analytica удалось собрать личные сведения десятков миллионов пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. После этого Цукербергу пришлось выступить на двух слушаниях в Конгрессе США.





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