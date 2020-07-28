Личное: Так вот она какая…

28.07.2020, 2:10, Разное

Я вам сейчас девушку покажу. Красивая?



Фото: Соцсети

Вот и я думаю, что не просто не красивая, но даже, как бы это выразиться помягче, несимпатичная. Откровенно так себе девица, на мой взгляд.

И, тем не менее, она…

«Русская красавица — 2020».

Ростовчанка Ксения Рябыш стала обладательницей этого титула и теперь будет представлять нашу страну на международном конкурсе.

Вообще, в копилке у Ксении — много титулов. Среди них: «Донская красавица — 2019», «Супермодель России», «Фотомодель России».

Можете, конечно, предположить, что девок на этих конкурсах приводят в порядок так, что даже те из них, что «ниже среднего», становятся головокружительными красавицами.

В общем-то, нет.

В моей системе оценок внешности, Ксения (что в короне, что без) — тройка в её возрастной категории.



Фото: Соцсети

Что же получается: теперь мы выбираем между силиконовыми дурищами с обрубленными под Майкла Джексона носами, и страшненькими, но натуральными девицами? Других вариантов нет? Не осталось у нас в стране статных, породистых и при этом непеределанных баб? Оскудела Россия-матушка? Другие времена настали?



Фото: Соцсети

Теперь, глядя вот на эту девицу на международном конкурсе, люди будут думать: «Так вот как выглядит сегодня самая красивая русская женщина»?



Фото: Соцсети

Что думаете? Что чувствуете?