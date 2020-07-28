 

Личное: Так вот она какая…

28.07.2020, 2:10, Разное

Я вам сейчас девушку покажу. Красивая?


Фото: Соцсети

 Вот и я думаю, что не просто не красивая, но даже, как бы это выразиться помягче, несимпатичная. Откровенно так себе девица, на мой взгляд.

И, тем не менее, она…

«Русская красавица — 2020».

Ростовчанка Ксения Рябыш стала обладательницей этого титула и теперь будет представлять нашу страну на международном конкурсе.

Вообще, в копилке у Ксении — много титулов. Среди них: «Донская красавица — 2019», «Супермодель России», «Фотомодель России».

Можете, конечно, предположить, что девок на этих конкурсах приводят в порядок так, что даже те из них, что «ниже среднего», становятся головокружительными красавицами.

В общем-то, нет.

В моей системе оценок внешности, Ксения (что в короне, что без) — тройка в её возрастной категории.


Фото: Соцсети

Что же получается: теперь мы выбираем между силиконовыми дурищами с обрубленными под Майкла Джексона носами, и страшненькими, но натуральными девицами? Других вариантов нет? Не осталось у нас в стране статных, породистых и при этом непеределанных баб? Оскудела Россия-матушка? Другие времена настали?


Фото: Соцсети 

Теперь, глядя вот на эту девицу на международном конкурсе, люди будут думать: «Так вот как выглядит сегодня самая красивая русская женщина»?


Фото: Соцсети 

Что думаете? Что чувствуете?

Источник: Лена Миро





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Ученые: Галлюцинации могут возникать у психически здоровых людей

19.03 / Происходящее сегодня было предсказано еще в 2010 году

07.07 / Психолог не исключает эмоциональные травмы у детей Павла Прилучного и Агаты Муцениеце

24.07 / Мальчик признался бабушке, что к нему по ночам приходит страшная женщина

14.05 / Здоровье: Острая пища помогает не хуже низкокалорийных диет

26.07 / Личное: Папа, сын и не сноха

30.04 / Мнение: Письмо: “Переехал в район подальше от дилера”

27.06 / Похорошела на карантине: Екатерина Климова поделилась своими секретами красоты

02.07 / Скандалы: Выделенный государством «Крокус-экспо» 1 миллиард не дошел до Эмина

25.06 / Ученые: Поседение волос является обратимым процессом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска