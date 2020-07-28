Из-за аварии остановлена подача газа в Грецию

28.07.2020, 2:05, Новости дня

Подача газа из Болгарии в Грецию приостановлена из-за аварии на газопроводе в районе газоизмерительной станции “Кулата”. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба “Булгартрансгаза”.

“Авария вызвала нарушение целостности газопровода за 200 метров до подъемного крана “Кулата”. Секция изолирована, и были предприняты все необходимые меры для проведения аварийного ремонта и возобновления транспортировки природного газа в Грецию”, – говорится в сообщении.

В результате аварии никто не пострадал, сообщили в компании.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сообщил, что вероятной причиной аварии является изношенность труб.

По информации “Интерфакса”, Греция получает природный газ со стороны Болгарии, Турции, а также в сжиженном виде через терминал Revithoussa LNG компании DESFA. Через Болгарию в Грецию поступает российский газ, поставляемый по газопроводу “Турецкий поток”.