У арестованного Сафронова подозревают коронавирус
28.07.2020, 2:05, Новости дня
Бывший журналист “Коммерсанта”, советник главы “Роскосмоса” Иван Сафронов изолирован в СИЗО “Лефортово” с подозрением на коронавирус. Об этом 27 июля сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева, пишет “Интерфакс”.
У него появился один из симптомов COVID-19. По информации Меркачевой, Сафронова поместили в отдельную камеру.
Ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников сообщил, что в таких случаях всегда переводят в отдельную камеру под особое наблюдение. Тест у Сафронова уже взяли.
Меркачева допустила, что заразиться он мог на следственных действиях. Об этом она сказала в комментарии МК.ru.
Сафронова задержали утром 7 июля в Москве. В ФСБ России его обвинили в работе на “одну из спецслужб НАТО”.
По версии следствия, Сафронов в 2017 году, через пять лет после вербовки, “через интернет передал разведке Чехии секретные сведения о военном сотрудничестве России с ближневосточной и африканской странами”. Разведка Чехии, по версии обвинения, действовала под руководством США. В министерстве иностранных дел Чехии отказались комментировать эту информацию.
Вечером Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября. Советник главы “Роскосмоса” считает, что его преследуют за журналистскую деятельность.
Адвокаты Сафронова заявляли, что отказались подписывать документ о неразглашении данных следствия.
13 июля Сафронову предъявили обвинение в госизмене.
Источник: интернет-издание “ГОРДОН”
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