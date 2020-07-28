Fox News – полицейские в США вынуждены скрывать имена, чтобы уберечь семьи от травли

28.07.2020, 2:05, Новости дня

Сотрудники правоохранительных органов США, противостоящие толпам экстремистов, скрывают свои имена, чтобы уберечь себя и свои семьи от нападок, передаёт Fox News. Как отмечает телеканал, протестующие активно используют доксинг — злонамеренное распространение чужой личной информации — для сведения счётов с полицией.

С нами бывший директор Иммиграционной и таможенной полиции Рональд Витиелло. Рада вас снова видеть, сэр! В интернет выложили личные адреса и номера телефонов 38 сотрудников полиции Портленда, а также полицейских из Кентукки, города Вашингтон, Джорджии, Нью-Йорка и Массачусетса. И призывают экстремистов наведаться по этим адресам и… Это может поставить под угрозу их семьи. Что вы об этом думаете?

РОНАЛЬД ВИТИЕЛЛО, бывший директор Иммиграционной и таможенной полиции США: Да, это ужасно, такого не должно быть в современной Америке! Люди, которые стоят на защите этих городов, люди из тактического подразделения Службы пограничного патрулирования, спецназ Погранично-таможенной службы в Портленде, это патриоты, присягнувшие защищать эту страну.

Можете видеть, что происходит, когда современный полицейский департамент вроде портлендского уклоняется от своей обязанности защищать граждан и здание суда. Итак, Погранично-таможенную службу попросили помочь Федеральной службе охраны (США. — ИноТВ), сомкнуть ряды и защитить это здание суда. Просто представьте себе, как бы оно сейчас выглядело, если бы не они. Это были бы руины.

Семьи сотрудников правоохранительных органов и так уже многим жертвуют. Их супруги на работе подвергаются опасности. А теперь их жизнь осложняется тем, что информацию об их домах и детях выкладывают в интернете! Так просто не должно быть!



Посмотрим фрагмент выступления Марка Моргана, исполняющего обязанности комиссара Погранично-таможенной службы. Он был гостем нашей программы вчера вечером. Послушаем.

МАРК МОРГАН, и. о. комиссара Погранично-таможенной службы: Я разрешил им скрыть свои имена, потому что те же преступники, которые пытаются их покалечить, распространяют в интернете личную информацию о них и их семьях и побуждают людей прийти к ним домой. Это отвратительно!

Пока эти сотрудники на задании в Портленде, пока они выполняют то, о чём их просят, то, что я им поручил, их семьи остаются дома, они не с ними. И про них выкладывают информацию в интернете, побуждают людей прийти к ним домой! Возмутительно! Мы все должны в один голос это осудить.

Итак, имена сотрудников скрыты не просто так. Потому что их личность раскрывают в интернете, их семьи оказываются в опасности. Демократы жалуются: «На них нет опознавательных знаков, они показывают только номера значков». Но ведь это делается для их защиты, так?

РОНАЛЬД ВИТИЕЛЛО: Да, они должны быть избавлены от угрозы того, что дома их семьи подвергнутся нападкам. Так что скрывать их личность, чтобы они знали друг друга, но чтобы общественность в эти времена не имела доступа к этой информации… Всё это доказывает мысль о том, что это не мирные протесты. Эти люди хотят рушить. И хорошо для этого стараются. Если бы не Погранично-таможенная служба, было бы гораздо хуже.

Дата выхода в эфир 26 июля 2020 года.