В США отмечается уверенный рост числа заказов на капитальные товары

28.07.2020, 2:01, Новости дня

Число новых заказов на производимые в США капитальные товары и объемы их поставок в июне резко увеличилось, однако, вероятно, этого окажется недостаточно, чтобы предотвратить самое глубокое со времен Великой депрессии падение бизнес-инвестиций и экономической активности во втором квартале.

Повышение показателей в промышленной сфере, о котором сообщило в понедельник Министерство торговли, обусловлено повышенным спросом после открытия компаний, приостановивших работу из-за пандемии. Однако восстановлению угрожает рост числа новых случаев заражения коронавирусом.

По данным Министерства торговли, число заказов на капитальные товары необоронного назначения, за исключением самолетов, в прошлом месяце выросло на 3,3 процента. Это самый большой рост с июля 2018 года. В мае этот показатель вырос на 1,6 процента.

При этом число заказов на капитальные товары остается на 3,2 процента ниже, чем до пандемии. Отмечен повышенный спрос на оборудование, металлоконструкции и металлы в первичных формах. Заказы на электрооборудование, технику и комплектующие увеличились на 1,2 процента, что, вероятно, связано с обустройством домашних офисов.

Опрошенные агентством Reuters экономисты прогнозировали, что объем заказов на капитальные товары в июне вырастет на 2,3 процента. В годовом исчислении этот показатель снизился на 2,3 процента.

Поставки основных капитальных товаров в прошлом месяце выросли на 3,4 процента, что является самым большим приростом с ноября 2013 года. При этом показатель на 3 процента ниже февральского уровня.

Экономисты прогнозируют, что расходы бизнеса на оборудование во втором квартале сократятся на 36 процентов в годовом исчислении. Ожидаемое рекордное падение приведет к пятому подряд квартальному снижению общих инвестиций в бизнес.

Согласно опросу экономистов, проведенному агентством Reuters, ВВП в прошлом квартале упал на 34,1 процента, что является рекордом с момента начала ведения учета в 1947 году. В период с января по март экономика сократилась на 5,0 процента – это самый глубокий спад со времен рецессии 2007-09 гг.

Официальные правительственные данные по ВВП во втором квартале будут опубликованы в четверг.

На Уолл-стрит в понедельник наблюдается рост, обусловленный надеждами инвесторов на новые меры стимулирования экономики. При этом курс доллара по отношению к корзине валют снизился, а цены на казначейские облигации выросли.