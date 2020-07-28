Возможна ли военная агрессия России в отношении Украины сегодня?

28.07.2020, 2:00, Новости дня

В то время как страны Запада озабочены борьбой с пандемией и экономическими трудностями, а США ­­­еще и приближающимися президентскими выборами, ряд экспертов считает, что Кремль может нанести новый удар по Украине. Распространение пандемии и падение российской экономики способствует падению популярности президента Путина, а на границе с Украиной и в Крыму растет численность вооруженных сил России.

Стоит ли ожидать потенциальной агрессии со стороны Москвы? Этот и другие вопросы стали предметом обсуждения во время организованного вашингтонским «Атлантическим Советом» в понедельник, 27 июля, мероприятия «Еще один августовский сюрприз: что Путин задумал в Украине?».

Директор Программы исследований безопасности Совета по внешней политике «Украинская призма» Анна Шелест (Hanna Shelest) во время дискуссии отметила, что за последние полтора года произошло значительное увеличение российских войск в Крыму. Согласно украинским оценкам, в дополнение к наличию военной техники, в том числе самолетов и кораблей, в регионе сегодня насчитывается около 32000 военного персонала. «До 2014 года эти цифры составляли примерно 17000», – отмечает Анна Шелест, добавив, что в последние два месяца также замечен рост активности на восточных границах Украины.

Некоторые эксперты опасаются, что Россия может совершить акт агрессии против Украины, в частности этим летом в Херсонском регионе, чтобы получить доступ к Каховскому водохранилищу. Однако, эксперт «Украинской призмы» считает, что это может быть преувеличением, хотя недооценивать ее тоже нельзя. С большей вероятностью на сегодняшний день увеличение российских войск и активности в регионе может быть связано с желанием России продемонстрировать свою силу, в том числе в ответ на учения НАТО под руководством Украины и США «Си Бриз 2020» (Sea Breeze 2020), которые прошли в акватории Черного моря на прошлой неделе.

Военный аналитик и колумнист российского издания «Новая Газета» Павел Фельгенгауэр также считает, что вряд ли стоит ожидать прямой агрессии со стороны России в отношении Украины, но добавляет, что «ничто не может быть полностью исключено». Чтобы понять тактику Москвы, необходимо помнить о стратегии Кремля в целом, говорит военный аналитик. «Намерение России публично выражалось Путиным много раз. Он неоднократно говорил, что украинцы и русские ­– это один народ, – отмечает Павел Фельгенгауэр. – В Кремле и во многих частях российского правительства нет серьезных разногласий по поводу того, что это является общей стратегической целью. Есть просто разные способы достижения этого».

По мнению военного аналитика, велика вероятность того, что Москва займет выжидательную позицию, продолжая оказывать политическое, военное и экономическое давление на Киев. Уход Петра Порошенко с поста президента был воспринят Кремлем положительно, однако президент Владимир Зеленский не оправдал расчеты Москвы о более благосклонной к России политике. Павел Фельгенгауэр не исключает того, что в какой-то момент Кремль может прибегнуть к агрессивным действиям, чтобы «освободить украинский народ от националистического меньшинства», однако он не считает, что это может произойти сегодня.

Российский аналитик также не считает, что протесты в Хабаровске могут спровоцировать Кремль на агрессию против Украины для поднятия популярности Путина, как в 2014 году. Однако, он не исключает, что внутренние проблемы в Украине и протесты ­– если таковые случатся ­– могут спровоцировать Москву и изменить ее политический расчет.

Научный сотрудник Международного Университета штата Флорида и бывший помощник госсекретаря США по вопросам демократии и прав человека в администрации Джорджа Буша-младшего Дэвид Крамер (David J. Kramer, Florida International University) выражает опасение, что Вашингтон сегодня не прилагает достаточно усилий для предотвращения возможных военных действий России против Украины. Он отмечает, что нынешняя администрация США действительно предприняла ряд серьезных шагов для оказания поддержки Киеву, в том числе предоставив стране летальное оружие и организуя совместные военные учения. Он также отмечает важность «последовательных и серьезных» заявлений ряда официальных лиц США о том, что Соединенные Штаты не примут аннексию Крыма и осуждают агрессию против Украины.

Однако, с тех пор как новым президентом страны стал Владимир Зеленский, политика США по отношению к Украине была «катастрофичной». Президент Зеленский оказался втянут во внутренний политический скандал в США и так и не был приглашен в Белый Дом, отмечает Дэвид Крамер.

«Если президент Трамп, судя по сообщениям, не поднимал тему российских наград за убийства американских солдат в Афганистане во время телефонного разговора с Путиным на прошлой неделе, то он, безусловно, не будет выражать беспокойства по поводу того, что Россия может сделать с Украиной, ­­­– добавляет бывший помощник госсекретаря США. – Если он не собирается биться за наших собственных солдат, он не будет биться за украинцев».

Дэвид Крамер добавляет, что даже без прямой военной агрессии дестабилизация Украины является целью Кремля. «Не в национальных интересах России иметь дестабилизированного соседа вдоль своих границ, будь то Украина, Беларусь или Грузия. Но, похоже, это в интересах Путина – убедиться, что Украина дестабилизирована, что Украина не преуспеет, чтобы она не представляла альтернативную модель славянской нации ­– того, что могло бы быть в России».

Эксперты приветствовали начавший действовать на востоке Украины режим прекращения огня. Дэвид Крамер выразил надежду, что это может привести к следующему этапу обмена пленными между сторонами. Однако, эксперты выражают опасения, что новые договоренности о прекращении огня могут нарушены, что неоднократно происходило в прошлом.