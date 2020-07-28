Из Петербурга — с мусором и вонью

28.07.2020, 1:47, Разное

Смольный намерен избавиться от зловонной горы в Янино. Куда ее перевезут — неизвестно

«Завод по механизированной переработке бытовых отходов» (МПБО-2) довел жителей поселка Янино (Ленинградская область) до белого каления. В сотнях писем, разосланных в разные инстанции, говорится, что на его территории скопилось 40 тысяч тонн отходов, люди задыхаются от смрада, болеют, но никаких мер не принимается.

Полигон твердых бытовых отходов в Янино. Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Орудие химического поражения

Выездная проверка Роспотребнадзора в декабре 2019 года подтвердила факты нарушения санитарного законодательства, «послужившие причиной загрязнения атмосферного воздуха и возникновения стойкого неприятного запаха». Ведомство обратилось во Всеволожский суд с требованием приостановить работу завода на 90 дней для устранения нарушений. Но завод и Комитет по благоустройству Петербурга проигнорировали решение Всеволожского суда — предприятие продолжило работать в обычном режиме.

В апреле 2020 года проверку МПБО-2 начал Следственный комитет Ленинградской области. В заявлении пресс-службы СК говорится о ненадлежащем размещении и складировании отходов, загрязнении почв химическими веществами, нарушении технологии обезвреживания отходов, относящихся к 3-му классу опасности и пр.

17 апреля СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ «Хранение и иное обращение отходов с нарушением установленных правил, создавшие угрозу причинения существенного вреда окружающей среде». А 30 апреля по той же статье СК Ленобласти предъявил обвинение директору ГУП «МПБО-2» Тихону Шмелеву.

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История образования зловонной горы уходит в 2016 год, когда с передовым предприятием в деле обращения с отходами стало происходить странное. Резко пошла на спад выручка — с 890 млн рублей в 2015-м до 162 млн в 2019-м. Более чем в четыре раза снизились госзакупки — с 802 млн в 2015-м до 179 млн в 2018 году. И это при росте тарифов за обращение с отходами в Петербурге в четыре раза.

Обращение коллектива завода. Фото из соцсетей

Работники завода давно забили тревогу в соцсетях: «С весны 2016 года цех сортировки закрыт и опечатан. С декабря 2016 г. положение на предприятии ухудшилось. За полгода уволилось 300 человек. Техника безопасности нарушается регулярно. Зарплата у рабочих очень маленькая. Мы обращались в Комитет по благоустройству о помощи, но результатов это не принесло». На видео, которое они сняли, — пустые цеха, простаивающее оборудование, развал и разруха.

— МПБО-2 элементарно разворовали, — говорит источник «Новой», пожелавший остаться неизвестным (имя есть в редакции). — Завод не мог перерабатывать отходы, как делал это больше 20 лет, но чтобы скрыть истинное положение дел, продолжал принимать отходы, якобы на переработку, и складировал их прямо на территории, превратив ее в настоящую помойку.

На запрос редакции Комитет по благоустройству Петербурга 20 июля 2020 г. сообщил: «Образование сверхнормативного накопления балласта обусловлено отказом руководства полигонов твердых коммунальных отходов (далее — ТКО) Ленинградской области РФ в приемке «балласта», так как он по техническим условиям не являлся отходом (выделено мной. — Л. З.)… Руководитель Предприятия был предупрежден о недопустимости нарушений природоохранного законодательства и непринятия мер по устранению данного нарушения».

Про возбуждение СК уголовных дел, обыски, изъятие рабочей документации — ни слова. Более того, чиновники продолжают отстаивать честь мундира: «…В январе 2018 г. был проведен конкурсный отбор […], по результатам которого статус регионального оператора по обращению с ТКО присвоен Предприятию. Сегодня это единственное не только в Санкт-Петербурге, но и на всем Северо-Западе природоохранное предприятие, где происходит обработка и обезвреживание отходов».

«Кардинальное решение»

С мусорной горой в 40 тысяч тонн, превратившейся в химическую бомбу (брошенные отходы гниют, в их толще происходят непредсказуемые химические реакции, тем более что при отсутствии раздельного сбора в общей куче оказываются и опасные материалы), пытались покончить разными, не всегда незаконными способами. Отходы жгли (жители не раз жаловались на запах гари), вывозили на другие площадки, новые партии сбрасывались перевозчиками в окрестностях Янино. (СК РФ по Ленинградской области предъявил обвинение пользователю земельного участка).

И наконец, завод нашел «кардинальное решение»: 11 июня МПБО-2 объявил тендер «на оказание услуг по транспортированию и размещению твердых коммунальных отходов 4-го класса опасности, в том числе после переработки» (закупка № 32009234032).

Завод по переработке бытовых отходов МПБО-2. Фото: Петр Ковалев / ТАСС

При этом в тендере не указан окончательный пункт доставки и размещения так называемых отходов. Исходная точка понятна: РФ, Ле6нобласть, Всеволожский район, городской поселок Янино-1, проезд промышленный, производственная зона Янино, здание 9. А вот куда повезут — не сказано.

Владимир Шматов, директор полигона «Северная Самарка», ближайшей к Петербургу площадке Ленобласти, принимающей городские отходы, утверждает, что они этот «груз» принять не смогут: «Состав отходов непонятен, происхождение неизвестно, противоречивая информация относительно классов опасности. В тендере говорится про 4-й класс, а в заключении Следственного комитета указан 3-й… И заключение СК — отнюдь не единственное свидетельство метаморфозы, случившейся с отходами».

И все-таки третий?

Свидетельства метаморфоз «Новая» обнаружила в заключениях Роспотребнадзора № 140.219.1.1.19.12.12 от 20 декабря 2019 года и Росприроднадзора № 30.20.БТ от 23.03.2020: пробы, изъятые на территории завода в Янино, «по степени негативного воздействия на окружающую среду относятся к 3-му классу опасности».

«Отходы 3-го класса опасности в чистом виде, тем более в таком значительном количестве, должны направляться на специализированные предприятия, использующие соответствующие технологии обезвреживания или захоронения», — комментирует Владимир Шматов.

Это понимают и руководители других полигонов Ленинградской области, и перевозчики — в тендере не приняла участия ни одна из местных профильных компаний. Хотя он оценивался в 138,5 млн рублей — в кризис деньги не лишние.

Самарский гость

Но победитель тендера все-таки нашелся. Им оказалось ООО «ТрансЭко» из Самары.

В соответствии с данными rusprofile.ru компания была зарегистрирована в 2009 году с уставным капиталом 10 тыс. рублей и основным видом деятельности — управление недвижимым имуществом. Глава — Олег Комаров, в 2010 и 2012 гг. учредитель соответственно Федерации всесилового и смешанного боя профессионального клуба «Бои без правил», а также фонда «Спортивная нация». Обе организации на сегодня закрыты. Месяц назад Комаров возглавил Самарское региональное отделение Российской экологической партии «Зеленые».

Компанию «ТрансЭко» Олег Комаров считает одним крупнейших перевозчиков Самарской области, хотя найти тому подтверждение в открытых источниках «Новой» не удалось.

На вопрос корреспондента, куда он планирует поставлять отходы, Олег Игоревич ответил:

— Находимся в процессе заключения договора по результатам торгов. Точки известны, но пока назвать их не могу.

— Повезете в Самарскую область? Или в другие регионы?

— Все возможно. Это бизнес, просчитываются все варианты.

Становится понятно, что

мусорную бомбу правительство Петербурга собирается отправить куда-то в глубинку, на полигоны, местные жители окрестных поселений которых пока не догадываются, какой подарок им прилетит из культурной столицы России.

Чтобы представить объемы, мысленно загрузим гору в 40 тысяч тонн в ж/д вагоны. Если допустить, что в каждый помещается 40 тонн, получим 10 составов по 100 вагонов в каждом.

— Мусорная бомба — итог деятельности всей сферы обращения с ТКО в Санкт-Петербурге за многие годы, — говорит Семен Гордышевский, председатель совета Санкт-Петербургского экологического союза. — В результате некомпетентности и искажения информации ТКО на заводе в Янино превратились в отходы 3-го класса опасности. И теперь мы пытаемся сплавить этот результат другим регионам.

Лина Зернова

«Новая в Петербурге»