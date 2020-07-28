 

Цена на золото выросла до рекордного уровня

28.07.2020, 1:30, Новости дня

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На Йоханнесбургской валютной бирже в ЮАР стоимость тройской унции золота выросла до 1945 долларов, сообщают СМИ.

Business Day пишет, что «акции горнодобывающих компаний пошли в гору». Цена на золото «совершила самый большой скачок за последние шесть недель». Отмечается, что «спотовые цены превысили рекордные уровни 2011 года».

Эксперты связывают рост стоимости золота с тем, что «доллар продолжает ослабевать» из-за проблем между США и Китаем, а также с новыми скачками показателей распространения коронавируса, передает ТАСС.

Накануне цена золота обновила исторический максимум на нью-йоркской бирже Comex.

Впервые в истории доходы РФ от продажи золота превысили доходы от экспорта газа.





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