 

Россия и США запланировали совместные учения в районе Берингова пролива

28.07.2020, 1:16, Новости дня

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Морская спасательная служба РФ и Береговая охрана США собираются провести крупномасштабные поисково-спасательные учения, сообщил советник по управлению инцидентами 17-го округа Береговой охраны Марк Эверетт.

Он сообщил, что в «двустороннем двухлетнем плане работы есть планы перейти к полномасштабным учениям в районе Берингова пролива», передает РИА «Новости».

В последний раз такие учения проводились Россией и США в 1998 году.

Подчеркивается, что подобные учения отличаются значительной сложностью, поэтому необходима продуманная организация, из-за чего подготовка может растянуться на несколько лет.

При этом советник руководителя Морспаса Наталья Кутаева сообщила, что российская служба «собирается организовать и провести учения по связи этой осенью». МСС назовет американской стороне конкретную дату, но «в предварительном порядке планирует провести эти учения в октябре», передает ТАСС.

Кутаева заявила, что «общей целью должны быть крупномасштабные учения по ликвидации последствий разлива нефти». 

И Кутаева, и Эверетт дали высокую оценку российско-американскому совместному плану чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением в Беринговом и Чукотском морях.

Специалисты двух стран собирались встретиться в мае, но встречу пришлось отложить из-за ситуации с коронавирусом. Переговоры «были отложены, но не отменены». Стороны собираются встретиться, чтобы «обновить усилия, продолжать оценивать сценарий (потенциальной) утечки нефти в Беринговом проливе с дополнительными командно-штабными учениями, а также с концентрацией большего внимания на информации в режиме реального времени о ликвидации последствий», сказал Эверетт.

Последние учения в рамках российско-американской группы планирования на случай чрезвычайных действий в условиях возможного загрязнения в Беринговом и Чукотском морях состоялись в 2018 году на Сахалине.





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