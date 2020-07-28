Херсонские журналисты: Принятие законопроекта “О медиа” приведет к уничтожению региональных СМИ

28.07.2020, 0:55, Новости дня

Усиление государственного регулирования медиа станет наступлением власти на свободу слова в Украине. Об этом заявили херсонские журналисты, подписавшие обращение против законопроекта “О медиа”, сообщает сайт Национального союза журналистов Украины.

Херсонские журналисты обратили внимание на то, что законопроект не содержит положений относительно надлежащей защиты журналистов, а его принятие приведет к уничтожению региональных СМИ.

“Законопроект сохраняет идею установления мега-контроля над всеми СМИ, а функция регулятора будет возложена на Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, в котором нет ни одного представителя непосредственно от медиа или журналистов. Поэтому он более ориентирован на санкции против СМИ, чем на защиту их интересов и развитие рынка”, – отметили журналисты.

По их словам, Нацсовет часто был тем “кнутом”, который власти использовали для давления на телевидение и радиовещание.

“Теперь этот “кнут” предлагают распространить на печатные и онлайн-СМИ”, – отмечено в заявлении.

Представители херсонских СМИ считают, что законодательство о медиа нуждается в обновлении, однако оно не должно создавать опасности для свободы слова в Украине.

Законопроект “О медиа” подвергся резкой критике профессионального журналистского сообщества. Более 200 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект “О медиа”.

1 июля комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять законопроект.

Доработанный законопроект (№2693-д) был внесен в Раду 2 июля.

20 июля председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что законопроект о медиа нуждается в доработке.