 

WT – конгрессмен США уверена — ради победы на выборах Трамп не побрезгует помощью иностранных держав

28.07.2020, 0:54, Новости дня

Конгрессмен-демократ Вэл Демингс уверена в том, что ради переизбрания президент США Дональд Трамп готов как жульничать, так и просить иностранные державы вмешаться в выборы, пишет The Washington Times. По её словам, Трамп делает всё возможное, чтобы вселить страх в американцев и расколоть США.


Reuters

Конгрессмен-демократ Вэл Демингс заявила, что президент США Дональд Трамп готов «жульничать, чтобы победить», а также будет рад иностранному вмешательству в американские выборы, пишет The Washington Times.

При этом, согласно некоторым данным, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден подумывает о том, чтобы включить Демингс в избирательный список в качестве кандидата на пост вице-президента.

Демингс, афроамериканка по происхождению, ранее выполняла функцию уполномоченного лица палаты представителей во время импичмента Трампа в сенате, который закончился оправданием американского лидера. В интервью каналу MSNBC конгрессмен отметила, что Америка Трампа — это «самая страшная Америка», которую она «видела в своей жизни».

«Президент делает всё возможное, чтобы вселить страх и чтобы ещё больше разделить нас как нацию, — считает Демингс. — Не забывайте, что мы говорим о президенте, который уже показал, что ради победы он будет жульничать и сеять дезинформацию. При этом он не прочь разрешить иностранным державам вмешательство в выборы».

Вместе с тем, как отмечает газета, в то время политик заявила, что Трамп не против иностранного вмешательства в выборы, представители федеральных спецслужб вновь предупредили о попытках Китая, Ирана и РФ вмешаться в дела США.

Что же касается предвыборного штаба Трампа, то он отверг все обвинения Демингс. «Именно администрация Джо Байдена знала, что РФ пытается вмешаться в выборы 2016 года и ничего не сделала. Теперь же Демократическая партия выступает за всеобщее голосование по почте, которое способствует разгулу мошенничества и вмешательству — в том числе и со стороны иностранных противников, которые могут извлечь выгоду из этой менее безопасной системы, отправляя избирателям фальшивые бюллетени», — отметил главный юридический советник кампании Трампа Мэтью Морган.





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