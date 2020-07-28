 

Украина передала России ноту протеста

28.07.2020, 0:53, Новости дня

Министерство иностранных дел Украины расценивает проведение военного-морского парада подразделениями Черноморского флота РФ как «очередное нарушение российского стороной международного права, в том числе многочисленных резолюций Генассамблеи ООН». Об этом говорится в распространенном заявлении внешнеполитического ведомства Украины.

В Киеве осудили парад и назвали его «очередной иллюстрацией сознательных шагов России по эскалации напряженности в украино-российских отношениях».

МИД Украины потребовал от России прекратить действия против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и предпринять шаги, направленные на деоккупацию суверенной территории страны.

Соединенные Штаты не признают незаконную аннексию Крыма. В заявлении государственного секретаря Майка Помпео – Крымской декларации, которая была выпущена 25 июля 2018 года, отмечается, что «Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, о соблюдении которых она давно утверждает, и прекратить оккупацию Крыма».

«Так же, как и в Декларации Уэллеса 1940 года, Соединенные Штаты вновь подтверждают свою политику в отношении отказа признания требований Кремля по установлению суверенитета над территорией, захваченной силой вопреки международному праву. Вместе с союзниками, партнерами и международным сообществом, Соединенные Штаты отвергают попытку России аннексировать Крым и обязуются хранить эту политику до восстановления территориальной целостности Украины», – отмечается в Крымской декларации.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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