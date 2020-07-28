 

Мнение: У кого охрана честнее?

28.07.2020, 0:44, Разное

Андрей Втюрин в 2007-2014 годах руководил службой безопасности президента Беларуси. Затем его назначили заместителем госсекретаря Совбеза Беларуси. В 2019-ом Втюрина арестовали. А сегодня стало известно, что парня приговорили к 12 годам колонии усиленного режима по делу о получении взятки в размере 192 тысяч долларов.

Среди обвинений, предъявленных Втюрину – получение взятки в 148,6 тысяч долларов от представителя российской компании — «за содействие в продвижении ее интересов в Республике Беларусь».

В этом уголовном деле, оказывается 16 фигурантов. Одни получали взятки за поставку телекоммуникационного и другого оборудования для госпредприятия «Белтелеком», другие — передавали взятки за заключение выгодного контракта.

У обвиняемых изъяли в общей сложности свыше 1,65 млн долларов, 62 тысячи евро и более 1 килограмма золота….

Прочитал эту новость и задумался. Возможно ли нечто подобное в России? Нет, не возможно… В России из-за 192 тысяч долларов никто и мараться не будет… У нас как-то арестовали и приговорили к 10 годам колонии генерала ФСО Геннадия Лопырева. Писали, что во время обыска у него обнаружили ценностей и налички на миллиард рублей….

Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин





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