 

Игроки «Что? Где? Когда?» выступили за отстранение Михаила Скипского от работы с детьми

28.07.2020, 0:40, Разное

Игроки пяти объединений, входящих в Международную ассоциацию клубов «Что? Где? Когда?» выступили за отстранение двукратного обладателя «Хрустальной совы» Михаила Скипского от работы с юными игроками после того, как его обвинили в домогательствах к несовершеннолетним. Об этом сообщает «Проект» со ссылкой на открытое письмо к правлению ассоциации.

Под обращением свои подписи поставили представители Владивостокского, Лондонского, Нью-Йоркского, Бернского и Вильнюсского клубов, которые также потребовали от руководства провести «прозрачное расследование обвинений». По их мнению, Скипского необходимо отстранить от мероприятий, в которых участвуют подростки.

«Мы не готовы брать на себя ответственность за привлечение детей в организацию, в которой остаются без внимания множественные обвинения в домогательстве», — пояснили свою позицию подписавшие.

Также стало известно, что на фоне конфликта глава дисциплинарной комиссии МАК Мария Уварова подала в отставку. Это случилось после того, как обладатель бренда «Что? Где? Когда?» и глава компании «Игра-ТВ» Наталья Стеценко запретила комиссии комментировать Русской службе «Би-би-си» скандал со Скипским.

Скипский является главой оргкомитета школьного чемпионата РФ «Что? Где? Когда?» и входит в комиссию МАК по работе с детьми и молодежью. Несколько дней назад журналистка The Bell Екатерина Аренина рассказала о его домогательствах к несовершеннолетним. Она сообщила, что столкнулась с подобным в 15 лет, когда Скипский преподавал географию в одной из петербургских школ. Вслед за Арениной о неподобающем поведении игрока стали рассказывать и другие его бывшие ученики.

Источник: Новая газета





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