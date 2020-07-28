 

Трамп оценил разговор с Путиным

28.07.2020, 0:30, Новости дня

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Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что его разговор с президентом РФ Владимиром Путиным был продуктивным.

Трамп отказался отвечать на вопрос о том, обсуждалась ли тема бездоказательно приписываемого Москве «сговора» с афганскими боевиками.

«Мы не говорим о том, что мы обсуждаем», – приводит слова Трампа ТАСС.

При этом он сообщил, что «было много обсуждений». По мнению Трампа, разговор с Путиным «был очень продуктивным».

В четверг Путин и Трамп провели телефонный разговор. В Кремле сообщили, что главной темой обсуждения стал вопрос стабильности и контроля над вооружениями.





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