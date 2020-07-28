 

Мнение: Подготовка снайперов из 36-й бригады морской пехоты ВСУ инструкторами НАТО

28.07.2020, 0:06, Разное

"Джокер ДНР" выложил фотографии подготовки снайперов из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ инструкторами НАТО.


Старший медик 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Обуховская Оксана Николаевна.

Также "Джокер ДНР" анонсировал публикацию списков личного состава части и прочей внутренней документации.

Источник: Colonel Cassad





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