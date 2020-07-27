В Киеве возобновили электроснабжение

27.07.2020, 23:50, Новости дня

Повреждения оборудования на Киевской теплоэлектроцентрали №5, из-за которых часть столицы осталась без света, устранены. Киевляне вновь подключены к электроснабжению, сообщили в Киевской городской госадминистрации.

Сейчас районные аварийные службы проверяют локальные подключения.

Также “Укрзалізниця” в Facebook сообщила, что электроснабжение здания вокзала станции Киев-Пассажирский, которое временно отсутствовало, полностью восстановлено.

❗UPD: Електропостачання будівлі вокзалу станції Київ-Пасажирський, що було тимчасово відсутнім у зв’язку з перебоями в… Posted by Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia on Esmaspäev, 27. juuli 2020

Вечером 27 июля в Киеве часть жителей Печерского, Голосеевского и Соломенского районов временно остались без электроснабжения, некоторые потребители – без водоснабжения из-за неполадок на Киевской теплоэлектроцентрали №5. Из-за этого не работали и некоторые троллейбусы, но к 20.40 они уже возобновили движение.