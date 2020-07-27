Опра Уинфри запускает новое ток-шоу на Apple TV +

27.07.2020, 23:42, Новости дня

ЛОС-АНДЖЛЕС —

Опра Уинфри возвращается в формат ток-шоу: на стриминговом сервисе Apple TV + выходит программа, первые серии которой будут посвящены расизму в США, сообщили в понедельник компания Apple и сама Уинфри.

Премьера программы The Oprah Conversation («Разговоры с Опрой») состоится 30 июля. В первом выпуске примут участие Уинфри и Ибрам X. Кенди, автор бестселлера «Как быть антирасистом», в котором объясняется, как говорить с белыми людьми о расизме.

«Пришло время снова вовлечь людей в разговор», – написала в «Твиттере» Уинфри, которая считается одной из самых влиятельных женщин в США. Она добавила, что надеется организовать «разговоры, которые объединяют, а не разобщают» людей.

Первый эпизод будет доступен для бесплатного просмотра на Apple TV +. Ранее Уинфри уже запустила два проекта совместно с Apple: «Разговоры с Опрой о COVID-19» и «Книжный клуб Опры».

В новой программе, которая не имеет четкого графика, «будут обсуждаться актуальные и важные темы с участием интересных авторитетных личностей со всего мира», говорится в заявлении Уинфри и Apple.

В 2011 году Уинфри закрыла свое крайне популярное ежедневное телевизионное ток-шоу, в котором она затрагивала такие острые темы, как инцест и сексуальное насилие, а также проводила интервью с президентами и знаменитостями.

Второй эпизод «Разговоров с Опрой» выйдет в эфир 7 августа и будет состоять из двух частей. Это будет интервью с бывшей звездой НФЛ Эммануэлем Ачо, ведущим программы «Неловкие разговоры с чернокожим мужчиной». В программу будут включены вопросы от белых и латиноамериканских гостей.

В связи с пандемией программу будут снимать в удаленном режиме, с участием аудитории.

Среди других гостей будет Брайан Стивенсон, основатель некоммерческой инициативы «Равное правосудие», чья история вдохновила вышедший в 2019 году фильм «Просто помиловать» (Just Mercy).