В Хабаровске вновь начался митинг в поддержку Фургала.

27.07.2020, 23:31, Разное

К протестующим присоединился музыкант Сергей Шнуров.

Лидер рок-группы «Ленинград», продюсер телеканала RTVI и сопредседатель «Партии Роста» Сергей Шнуров присоединился к протестующим жителям Хабаровска, которые в очередной раз вышли на улицы города в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Прямую трансляцию ведет штаб политика Алексея Навального в Хабаровске.

«Это моя личная инициатива, меня никто не приглашал. […] Я вас, конечно, поддерживаю. Не понимаю, почему Дегтярев к вам не выходит. Бог его знает. Может, пока ему нечего сказать», — пояснил он на встрече с жителями перед началом митинга. На вопрос, поддерживает ли музыкант временно исполняющего обязанности губернатора, Шнуров ответил «Зачем?».

Музыкант отметил, что понимает требование жителей города судить арестованного экс-губернатора в его регионе. «Если народ требует честного суда здесь, то к нему нужно прислушиваться. Конституция у нас, конечно, изменилась, но не настолько», — добавил музыкант, который планирует снимать в городе фильм о митингах для& телеканала RTVI.

Сейчас протестующие проходят по улицам города, скандируя «Свободу», «Честный суд в Хабаровске», проезжающие мимо автомобили приветствуют демонстрантов гудками. Шнуров шел рядом с плакатом «Пошел вон Вавилон». Звучат лозунги и против назначения Михаила Дегтярева врио губернатора.

Тем временем в Кремле считают, что действовать в Хабаровском крае Дегтярев начал «весьма энергично», хотя оценивать его работу в регионе «пока преждевременно». По словам пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова, ситуация в Хабаровском крае, где уже третью неделю продолжаются митинги в поддержку экс-главы края, «скорее успокаивается».

Многочисленные акции протеста начались в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и других городах после задержания экс-губернатора Хабаровского края и члена партии ЛДПР Сергея Фургала. Его обвинили в организации убийств бизнесменов в 2004-2005 годах и увезли в Москву. Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово». Путин снял Фургала с должности «в связи с утратой доверия», а на его место назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева.

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