База с военными США подверглась ракетному обстрелу в Ираке

27.07.2020, 23:30, Новости дня



Несколько ракет упали на территории базы Таджи, где находятся американские военные, сообщили в органах безопасности Ирака.

На территории базы упали три ракеты, одна из них «нанесла значительные повреждения самолету иракской армии», другая нанесла материальный ущерб заводу по производству артиллерийских орудий, третья не взорвалась, передает РИА «Новости».

Напомним, парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск после того, как американцы убили на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани.

В июне Вашингтон и Багдад договорились о сокращении американского контингента.