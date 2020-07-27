 

Турция с ковидом и без кондиционеров – с чем могут столкнуться российские туристы

27.07.2020, 23:23, Разное

В этом случае Турция должна будет отключить кондиционеры в гостиницах. Сегодня в отелях используют особую централизованную систему вентиляции: на крыше стоят блоки, а по зданию проведены трубы, которые выходят к решеткам в номерах.

Раньше считалось, что таким путем коронавирус передать невозможно – он оседает на поверхности и не может самостоятельно преодолеть более двух метров. Но на днях эту информацию опровергли – по новым данным, коронавирус может распространяться в радиусе до восьми метров. Именно таким образом через систему кондиционирования на мясокомбинате в Германии заразилось около полутора тысяч человек.

Эксперт в сфере ЖКХ Владислав Воронков утверждает, что турецким коммунальщикам необходимо проверить этот факт, так как заявление о переносе вируса через системы кондиционирования – очень серьезное. В случае, если это так, нужно отключить кондиционеры.

С 1 августа Россия возобновляет авиасообщение со Стамбулом, что может спровоцировать большой поток российских туристов в Турцию. Раннее сообщалось, что жаркая страна все еще лидирует по количеству зараженных COVID-19.

Специалист Воронков рекомендует дождаться, когда проблема коронавируса закончится везде. А пока лучше посвятить отпуск родным красотам: “У нас есть российские курорты и российская глубинка, которую стоит показать своим детям. Да, без жары, без турецких криков и самобытного отдыха. Подвергаться риску – дело каждого, но я бы обезопасился”. Каждый, решивший поехать за границу, должен понимать, что он подвергает риску не только себя, но и окружающих. Не стоит забывать: существует вероятность, что открытые для туризма страны снова закроются на карантин и отдых может прекратиться в любой момент.

Но кондиционеры далеко не единственная проблема Турции. В стране неблагополучная эпидемиологическая и политическая обстановка – в связи с этим врач и эксперт в сфере туризма призывали воздержаться от поездок в Турцию.





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