В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
27.07.2020, 23:16, Новости дня
В Москве за сутки скончались десять пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.
У них подтвердили пневмонию, передает ТАСС.
Всего в столице умер 4421 вирус-положительный пациент.
За сутки выявлено 694 новых случая коронавируса. Всего зафиксирован 238641 случай, 174985 пациентов выздоровели.
26 июля сообщалось, что за сутки умерли 13 пациентов.
Напомним, заболеваемость коронавирусом в Москве снижается.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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