 

В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом

27.07.2020, 23:16, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники
В Москве за сутки скончались десять пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

У них подтвердили пневмонию, передает ТАСС.

Всего в столице умер 4421 вирус-положительный пациент.

За сутки выявлено 694 новых случая коронавируса. Всего зафиксирован 238641 случай, 174985 пациентов выздоровели.

26 июля сообщалось, что за сутки умерли 13 пациентов.

Напомним, заболеваемость коронавирусом в Москве снижается.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Крашенинников: Поправки к Конституции потребуют принятия более 70 законов

20.07 / Полиция США объявила в розыск трех темнокожих мужчин после стрельбы в Вашингтоне

26.07 / Дегтярев выступил за открытый суд над Фургалом

04.07 / Эксперты рассказали о пользе растяжки

14.07 / «Норникель» объяснил окрашивание разлившейся на Надеждинском заводе воды

12.07 / Путин заявил, что отношения между Украиной и РФ испортились не из-за Крыма

10.07 / Убийство блогера Умарова могло быть бытовым конфликтом – полиция Австрии

23.07 / Полтавская полиция опровергла обезвреживание захватчика

12.07 / ПЦУ и УПЦ МП решили не проводить крестный ход по случаю годовщины крещения Киевской Руси

23.07 / Родственники чеченского блогера Умарова, убитого в Австрии, взяли преступление на себя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска