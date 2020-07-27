 

Facebook подала в суд на ЕС

27.07.2020, 23:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники
В Европейский суд общей юрисдикции подан иск Facebook против ЕС, сообщили источники.

Facebook обвинила ЕС в том, что его регуляторы в рамках антимонопольных расследований запрашивали данные, предоставление которых могло нарушить конфиденциальность личной информации сотрудников, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Поясняется, что ЕС требовал предоставить все документы, где встречались ключевые слова и фразы, например «большой вопрос», «бесплатно», «не подходит для нас», «отключение».

Компания считает, что ЕС хочет получить информацию, часть которой касается только личных данных сотрудников, включая медицинские и финансовые документы.

Слушание может состояться уже в сентябре.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Авиаконцерну Boeing разрешили возобновить летные испытания самолетов 737 MAX

30.06 / Эстония продлила запрет на авиасообщение с Россией

15.07 / Пенсионерка в Ставрополе избила доской занимавшуюся сексом в кустах пару

28.06 / Что делать в случае нарушений на голосовании по поправкам в Конституцию

16.07 / Российские наемники в Африке: «ихтамнет», или все-таки есть? 

28.06 / PepsiCo присоединилась к рекламному бойкоту

20.07 / Член президентского совета Турции допустил, что Анкара признает Крым российским

25.06 / Обнаружена связь между раком и сахарным диабетом

04.07 / В МИД выразили уверенность в неизменности решения США о выходе из ДОН

27.07 / Гривна немного укрепилась к доллару и евро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска