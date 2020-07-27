В МИД России заявили, что флаги ЛГБТ на посольствах являются нарушением международного права

27.07.2020, 22:40, Новости дня

Министерство иностранных дел России направило посольствам США, Великобритании и Канады ноты протеста после того, как на зданиях вывесили флаги ЛГБТ. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию случаев вмешательства в дела России извне Василий Пискарев, отмечает “РИА Новости”.

По словам депутата, в ноте говорится, что действия диппредставительств нарушили “положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации”.

В день начала голосования по поправкам к конституции в Москве американское посольство вывесили ЛГБТ-флаг. Таким образом там отметили День радужного флага, его впервые использовали 25 июня 1978 года на гей-прайде в Сан-Франциско. Позже к американскому посольству присоединилось и британское, сообщает “Медуза”.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что из Кремля флага не видно, и пообещал, что МИД РФ “обратит внимание на этот инцидент”.

Президент России Владимир Путин прокоментировал, что в американской дипмиссии “показали кое-что по поводу того, кто там работает”.