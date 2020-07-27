В Луганской области неизвестные осквернили мемориал военным ВСУ

27.07.2020, 22:40, Новости дня

В городе Лисичанск Луганской области неизвестные осквернили мемориал военным Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые освобождали город от российских наемников. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Следствие установило, что в ночь с 23 на 24 июля неизвестные облили краской красного цвета памятный мемориал погибшим во время освобождения Лисичанска в июле 2014 года военнослужащим ВСУ.

“В рамках уголовного производства в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление лица (лиц), совершивших противоправные действия в отношении мемориального комплекса”, – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 297 (надругательство над могилой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Лисичанск находился под контролем боевиков “ЛНР” с конца мая по конец июля 2014 года.