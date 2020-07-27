 

Боевики нарушили перемирие на Донбассе, МИД Украины договорился о консультациях с Ираном. Главное за день

27.07.2020, 22:40, Новости дня

Перемирие на Донбассе

В ночь на 27 июля, менее чем через час после вступления в силу режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе российские наемники обстреляли позиции 36-й отдельной бригады морской пехоты Военно-морских сил ВСУ из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Ночной обстрел со стороны российских боевиков не представлял опасности для украинских военнослужащих, заявили в штабе ООС.

Командующий силами операции Объединенных сил Владимир Кравченко заявил, что миролюбие украинских военных не должно вводить противника в заблуждение. Украинские военные будут расценивать как наступление любой обстрел со стороны российских наемников. Решение об ответном огне будут принимать командиры на линии столкновения.

Крушение самолета МАУ в Иране

Консультации с представителями Ирана по поводу выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы рейса “Международных авиалиний Украины” пройдут в Киеве 29–30 июля, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Суммы компенсаций он не назвал, они будут определены во время переговоров.

Луческу в “Динамо”

27 июля румынская Gazeta Sporturilor опубликовала заявление Луческу об отказе работать в “Динамо”. “Я не могу работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны группы ультрас, чья поддержка так нужна команде”, – объяснил тренер.

Позже журналист Игорь Цыганок сообщил, что президент киевского клуба Игорь Суркис подтвердил, что Луческу остается в “Динамо”.

Микитася оставили под стражей

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии экс-депутата и бывшего президента “Укрбуду” Максима Микитася.

Вакцина от коронавируса

Американская биотехнологическая компания Moderna 27 июля приступила к финальной, третьей, фазе испытаний потенциальной вакцины от коронавирусной инфекции. Ожидается, что в исследованиях примут участие около 30 тыс. добровольцев.

В Луганской области погиб шахтер

На шахте “Новодружеская” в Луганской области погиб горняк Константин Прохорцев. Предварительная причина инцидента – обвал породы в шахте. У погибшего осталось двое детей 16 и 11 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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