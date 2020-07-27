 

В Вашингтоне прощаются с покойным конгрессменом Джоном Льюисом

27.07.2020, 22:35, Новости дня

На Капитолийский холм прибыла похоронная процессия, чтобы проститься с покойным конгрессменом и борцом за гражданские права Джоном Льюисом.

В 13.30 в Ротонде Капитолия началась закрытая церемония для приглашенных, после чего тело Льюиса выставят рядом со зданием, чтобы проститься с конгрессменом смогли все желающие. Сделать это можно до 22.00 во вторник. Людей попросили надеть маски и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее родные и близкие Льюиса, а также действующие конгрессмены, в том числе спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, встретили самолет с телом покойного на базе Эндрюс.

В Белом доме не уточняют, посетит ли Капитолийский холм президент Дональд Трамп. Как ожидается, вице-президент Майк Пенс и его супруга Карен придут проститься с Льюисом в понедельник вечером.

Льюис, демократ из Джорджии, стал вторым чернокожим законодателем, тело которого выставляется в Капитолии для прощания. Первым был конгрессмен Элайджа Каммингс, умерший в прошлом году.

В воскресенье тело Льюиса было перенесено через мост Эдмунда Петтуса в Сельме, штат Алабама, где Льюис и другие участники демонстрации за гражданские права были избиты в «Кровавое воскресенье» 1965 года.

Напомним, Льюис скончался 17 июля в возрасте 80 лет после продолжавшейся год борьбы с онкологическим заболеванием поджелудочной железы.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / Der Spiegel – Иран и Сирия углубили военное сотрудничество для борьбы с США

21.07 / Глава АНБ обещает ответить на попытки иностранного вмешательства на выборах США

01.07 / Украина и Молдова обсудили противодействие влиянию России

26.06 / Единственный в стране корги-полицейский дослужился до пенсии

23.07 / Российские медики вылетели в Киргизию для борьбы с коронавирусом

01.07 / Быть неравнодушным к своей жизни: 1 июля можно проголосовать на участке или дома

01.07 / Сеул надеется, что новый саммит Трампа и Ким Чен Ына состоится до ноября

25.06 / Зеленский: Если не остановить рост заболевания COVID-19, то никто не будет рад ослаблению карантина

24.06 / Россиян предостерегли от ношения масок на подбородке

27.06 / Душа трассы “Нева”: бронзовый солдат, вставший на защиту Родины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска