В Вашингтоне прощаются с покойным конгрессменом Джоном Льюисом

27.07.2020, 22:35, Новости дня

На Капитолийский холм прибыла похоронная процессия, чтобы проститься с покойным конгрессменом и борцом за гражданские права Джоном Льюисом.

В 13.30 в Ротонде Капитолия началась закрытая церемония для приглашенных, после чего тело Льюиса выставят рядом со зданием, чтобы проститься с конгрессменом смогли все желающие. Сделать это можно до 22.00 во вторник. Людей попросили надеть маски и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее родные и близкие Льюиса, а также действующие конгрессмены, в том числе спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, встретили самолет с телом покойного на базе Эндрюс.

В Белом доме не уточняют, посетит ли Капитолийский холм президент Дональд Трамп. Как ожидается, вице-президент Майк Пенс и его супруга Карен придут проститься с Льюисом в понедельник вечером.

Льюис, демократ из Джорджии, стал вторым чернокожим законодателем, тело которого выставляется в Капитолии для прощания. Первым был конгрессмен Элайджа Каммингс, умерший в прошлом году.

В воскресенье тело Льюиса было перенесено через мост Эдмунда Петтуса в Сельме, штат Алабама, где Льюис и другие участники демонстрации за гражданские права были избиты в «Кровавое воскресенье» 1965 года.

Напомним, Льюис скончался 17 июля в возрасте 80 лет после продолжавшейся год борьбы с онкологическим заболеванием поджелудочной железы.