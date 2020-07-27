Госсекретарь Помпео побеседовал по телефону с премьер-министром Грузии

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27.07.2020, 22:35, Новости дня

Госсекретарь США Майкл Помпео в понедельник побеседовал по телефону с премьер-министром Грузии Георгием Гахария, сообщает пресс-служба Госдепартамента. Помпео и Гахария обсудили значение партнерства США и Грузии и тесную координацию усилий по борьбе с пандемией COVID-19.

Госсекретарь Помпео подчеркнул важность проведения свободных, честных и прозрачных парламентских выборов в Грузии в октябре этого года, отметив, что равные условия являются неотъемлемой частью демократических выборов. Он высоко оценил принятие конституционных поправок, устанавливающих частично пропорциональную избирательную систему, и подчеркнул важность имплементации недавно принятых избирательных реформ.

Глава Госдепартамента призвал продолжать усилия по укреплению независимости грузинской судебной системы в качестве важного шага для привлечения иностранных инвестиций и предостерег против политизации судебных и избирательных процессов в Грузии.

Госсекретарь подчеркнул, что США по-прежнему поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии. Помпео и Гахария выразили общее мнение, что Россия должна прекратить дестабилизирующие действия и выполнить свои обязательства по соглашению о прекращении огня от 2008 года.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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