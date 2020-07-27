 

Армения осудила Азербайджан за объявленные военные учения с Турцией

27.07.2020, 22:30, Новости дня

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Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян прокомментировала заявление Баку о том, что Азербайджан намерен провести военные учения с Турцией.

Нагдалян напомнила, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию призвали соблюдать режим прекращения огня и воздержаться от провокаций. 

Однако в понедельник в результате выстрела, произведенного с азербайджанской стороны, погиб военнослужащий Армении, передает РИА «Новости».

При этом «Азербайджан объявляет о широкомасштабных военных учениях с Турцией», подчеркнула Нагдалян. Она заявила, что Баку «препятствует усилиям международных посредников по разрядке ситуации и возобновлению мирного процесса».

Армения считает, что Азербайджан должен «предпринять надежные шаги по укреплению режима прекращения огня».

Напомним, министерство обороны Армении объявило, что в ночь на 27 июля на границе с Азербайджаном на боевой позиции был убит военнослужащий-контрактник Ашот Микаелян.





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