Армения осудила Азербайджан за объявленные военные учения с Турцией
27.07.2020, 22:30, Новости дня
Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян прокомментировала заявление Баку о том, что Азербайджан намерен провести военные учения с Турцией.
Нагдалян напомнила, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию призвали соблюдать режим прекращения огня и воздержаться от провокаций.
Однако в понедельник в результате выстрела, произведенного с азербайджанской стороны, погиб военнослужащий Армении, передает РИА «Новости».
При этом «Азербайджан объявляет о широкомасштабных военных учениях с Турцией», подчеркнула Нагдалян. Она заявила, что Баку «препятствует усилиям международных посредников по разрядке ситуации и возобновлению мирного процесса».
Армения считает, что Азербайджан должен «предпринять надежные шаги по укреплению режима прекращения огня».
Напомним, министерство обороны Армении объявило, что в ночь на 27 июля на границе с Азербайджаном на боевой позиции был убит военнослужащий-контрактник Ашот Микаелян.
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