Эксперт: Лукашенко никогда не согласится на интеграцию с Россией

27.07.2020, 22:23, Разное

Несмотря на сложность переговоров, Россия от повестки углубленной интеграции не отказывается. Александр Лукашенко готов рассмотреть предлагаемые Москвой варианты относительно единого рынка услуг, беспрепятственного передвижения граждан, товаров и капитала, отметил политолог Арсений Савицкий.

Проблема в том, подчеркнул эксперт, что Москва настаивает на подписании договоренностей единым пакетом, в котором содержатся и экономические, и военно-политические нормы. Для Лукашенко это неприемлемо, уверен Савицкий.

Политолог пояснил, что в случае подписания пакета договоренностей Белоруссия окажется в зависимости от России. Республика лишится равноценного голоса в Союзном государстве, уверен эксперт.

Из этого он делает вывод: пока Лукашенко президент, углубленной интеграции Белоруссии с Россией не будет. Подписываться под невыгодными для себя условиями Батька не будет, уверен Савицкий.

Поэтому он прогнозирует дальнейшее охлаждение в отношениях Москвы и Минска. Но от своих планов Кремль не отказывается и попытается решить вопрос до 2024 года, сказал политолог в интервью белорусскому порталу UDF.by.

Лукашенко: Чисто экономические вопросы по интеграции, но по настоящей интеграции, а не так, как плявузгаюць в средствах массовой информации в России. Они понимают интеграцию как поглощение Беларуси Россией. Это не интеграция, а инкорпорация. На это я никогда не пойду pic.twitter.com/EinsDPGxHn

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 14, 2020

Напомним, что на прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Москва будет обсуждать скидки на газ для Минска после подписания документов по интеграции. “Верю в то, что если мы совместно по этим картам создадим единое пространство”, – сказал глава правительства в ходе отчета в Госдуме.

Ранее главред радиостанции “Эхо Москвы” Алексей Венедиктов заявил, что в Москве Александру Лукашенко предлагали пост спикера парламента Союзного Государства. Батька отказался.