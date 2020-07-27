Простое, светлое, желательно с хеппи-эндом

27.07.2020, 22:20, Разное

Министр культуры объявила «битву за зрителя».

Ольга Любимова рассказала, какой репертуар ждет зрителей в кинотеатрах, открывающихся после вынужденного простоя.

«Я знаю, что есть продюсеры, которые самостоятельно принимают решение и говорят, что они выйдут следующей весной, а сейчас сделают акцент на светлых и простых фильмах, потому что мы прекрасно понимаем, что те молодые ребята, которым специфика с коронавирусом позволяет первыми прийти в кинозалы, конечно, хотят простого общения, свиданий в кино».

Поэтому новый сезон начнут со «светлых и простых фильмов, а вот тяжелые драмы отложат до зимы 2021 года».

Во флагманах доброго и светлого похода заявлены комедии:

— «Хэппи-энд» (1 августа) — про нашего пенсионера, очнувшегося на пляже в Таиланде без документов, денег и вещей, про его непростые взаимоотношения с владелицей частного отеля Ириной Львовной, местными рыбаками и полицией;

— «Красотка в ударе» (13 августа) — комедия с Юлией Александровой в главной роли про страшную силу красоты.

Кадр из фильма «Красотка в ударе». Источник: Kinopoisk

Можно ли считать светлым хоррор «Вдова» (команда волонтеров-спасателей в ловушке лесной ведьмы) или претендующий на мокьюментари «Атакан» (преподаватель истории с группой студентов в подземелье Петербурга) — вопрос.

Голливуд в основном уехал на осень, и в августе российское кино оказалось на передовой, как говаривали в советское время, «битвы за зрителя». Будет ли она выиграна — покажут августовские и, возможно, сентябрьские сборы.

Кадр из фильма «Хэппи-энд». Источник: Kinopoisk

Смущает сама постановка вопроса. Не лучше ли предоставить зрителю, в том числе и молодому, решать, что ему смотреть: «Красотку в ударе» или фестивальные работы.

Фильм-призер Венецианского смотра, философскую трагикомедию «О бесконечности» Роя Андерссона (ее тоже планировали выпустить в августе) или фантастику «Последние первые люди» Йохана Йоханнссона или трагикомедию о первой любви и смерти «Молочные зубы» Шеннона Мерфи.

Кадр из фильма «Молочные зубы». Источник: Kinopoisk

На самом деле за взбудоражившим киносообщество заявлением министра вырисовывается идея поддержать выпуск на экраны отечественные картины, снятые при поддержке государства. Дать им шанс выйти сначала в кинотеатрах, а потом уже уйти в онлайн. Каждая из таких картин получит примерно по 10 млн рублей на продвижение в прокате. Сейчас идут переговоры между продюсерами и киносетями.

Отчасти это напоминает Олимпийские игры без участия мощных западных соперников.

Тем не менее у скромного малобюджетного российского кино появился шанс быть замеченным крупными прокатчиками.

Кадр из фильма «О бесконечности». Источник: Kinopoisk

Минкульт разрабатывает целый комплекс мер поддержки российского кино и киносетей.

Хочется верить, что вектор на «простое-доброе-светлое» — лишь временная мера, и в будущем министерство культуры будет поддерживать и драмы, и фестивальные опусы, и — боюсь произнести — даже трагедии.

Лариса Малюкова

обозреватель «Новой»