 

Су-27 подняли на перехват самолета-разведчика США над Черным морем

27.07.2020, 22:08, Новости дня

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Истребитель Су-27 подняли на перехват американского самолета-разведчика P-8А Poseidon над Черным морем, сообщил российский Национальный центр управления обороной.

Силы ПВО Южного военного округа обнаружили воздушную цель, приближающуюся к границе России. В небо был поднят Су-27, который «приблизился на безопасное расстояние» к цели. Объект был «идентифицирован как американский самолет-разведчик» Р-8А.

После разворота американского самолета Су-27 вернулся на аэродром. Р-8А не нарушал российских границ, передает РИА «Новости».

Российский истребитель действовал в соответствии с международными правилами полетов.

23 июля также сообщалось, что Су-27 подняли на перехват самолета-разведчика над Черным морем.





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