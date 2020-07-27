Мнение: Роскосмос опять запустил
27.07.2020, 21:54, Разное
Изображение взято с сайта akket.com
Вот вы все ругаете Роскосмос. А Роскосмос движется вперёд космическими скачками.
Не успело правительство России толком сформулировать что такое цифровая экономика, цифровое правительство (Цифровые компенсации и выплаты мы уже получаем. На бумаге они смотрятся просто восхитительно), как Роскосмос, оставляя всех позади, и Маска в том числе, вырвался вперёд. Теперь его не догнать. (Ну и не перегнать естественно)
Вот новость ТАСС:
Роскосмос объявил о запуске первого официального приложения на мобильных операционных системах Android и iOS. Об этом в понедельник говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
У Маска такое есть? У Росгеологии такое есть? А у Роскосмоса теперь есть.
В приложении можно ознакомиться с актуальными новостями госкорпорации и ее дочерних предприятий, свежими медиаматериалами о деятельности Роскосмоса (фотографии с космодромов, дистанционное зондирование Земли, фотоблог экипажей Международной космической станции, видеоролики), информацией о средствах выведения, космодромах России и российской орбитальной группировке.
Теперь Рогозину уже не надо каждый раз стараться придумывать новые свершения в будущем. Теперь скачал приложение, и Рогозин постоянно у тебя на ладони.
Приложение также содержит предварительный тест на прохождение отбора в отряд космонавтов.
Теперь каждый сможет, пусть и в приложении, стать космонавтом.
Со временем мобильное приложение будет пополняться новыми функциями и активностями.
Конечно, если туда добавить кнопку «запустить новый космический корабль», можно будет ракеты запускать миллионами и рапортовать постоянно, как сейчас рапортуют о построенный метрах коммерческого жилья.
«За последний месяц, запуск космических кораблей из приложения Роскосмоса увеличился на 20 процентов и превысил количество запусков Маска в 378 раз»
Это же прекрасно. А если ещё спрашивать куда запустить, на Луну, на орбиту, на Марс или не Альфу Центавру….
Эх, какие возможности открываются….
Источник: Достало
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