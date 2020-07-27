Мнение: Роскосмос опять запустил

27.07.2020, 21:54, Разное

Изображение взято с сайта akket.com

Вот вы все ругаете Роскосмос. А Роскосмос движется вперёд космическими скачками.

Не успело правительство России толком сформулировать что такое цифровая экономика, цифровое правительство (Цифровые компенсации и выплаты мы уже получаем. На бумаге они смотрятся просто восхитительно), как Роскосмос, оставляя всех позади, и Маска в том числе, вырвался вперёд. Теперь его не догнать. (Ну и не перегнать естественно)

Вот новость ТАСС:

Роскосмос объявил о запуске первого официального приложения на мобильных операционных системах Android и iOS. Об этом в понедельник говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

У Маска такое есть? У Росгеологии такое есть? А у Роскосмоса теперь есть.

В приложении можно ознакомиться с актуальными новостями госкорпорации и ее дочерних предприятий, свежими медиаматериалами о деятельности Роскосмоса (фотографии с космодромов, дистанционное зондирование Земли, фотоблог экипажей Международной космической станции, видеоролики), информацией о средствах выведения, космодромах России и российской орбитальной группировке.

Теперь Рогозину уже не надо каждый раз стараться придумывать новые свершения в будущем. Теперь скачал приложение, и Рогозин постоянно у тебя на ладони.

Приложение также содержит предварительный тест на прохождение отбора в отряд космонавтов.

Теперь каждый сможет, пусть и в приложении, стать космонавтом.

Со временем мобильное приложение будет пополняться новыми функциями и активностями.

Конечно, если туда добавить кнопку «запустить новый космический корабль», можно будет ракеты запускать миллионами и рапортовать постоянно, как сейчас рапортуют о построенный метрах коммерческого жилья.

«За последний месяц, запуск космических кораблей из приложения Роскосмоса увеличился на 20 процентов и превысил количество запусков Маска в 378 раз»

Это же прекрасно. А если ещё спрашивать куда запустить, на Луну, на орбиту, на Марс или не Альфу Центавру….

Эх, какие возможности открываются….