 

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Закавказье

27.07.2020, 21:53, Новости дня

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Президент Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган обсудили во время телефонного разговора ситуацию в Закавказье во время обострения обстановки в районе армяно-азербайджанской границы.

«Владимир Путин подчеркнул важность недопущения любых действий, способствующих эскалации напряженности. С обеих сторон высказана заинтересованность в разрешении конфликтной ситуации исключительно мирными средствами, путем переговоров. Выражена готовность к координации усилий в целях стабилизации в регионе», – приводится содержание разговора на сайте Кремля.

«Лидерами также отмечена безальтернативность политико-дипломатического урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе принципов международного права в интересах народов Армении и Азербайджана», – говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе переговоров обсуждались шаги по укреплению отношений между Турцией и Россией и региональные события, в том числе в Сирии и Ливии.

«Дана положительная оценка сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, что позволило принять решение по частичному возобновлению с 1 августа регулярного авиасообщения между рядом российских и турецких городов», – сообщили в Кремле.

«Владимир Путин поздравил президента Турции и турецкий народ с наступающим праздником Курбан-байрам», – отмечается в сообщении.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Напомним, что 12 июня на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение. Столкновения двух стран продолжаются, конфликт неожиданно затронул Грузию и Сербию.





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