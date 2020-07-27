Политолог объяснил отказ Тихановской от интеграции с Россией

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27.07.2020, 21:53, Новости дня

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«За последние 20 лет этот союз дал Беларуси если не все, то очень многое, и выход из него означает крах современного белорусского государства», – сообщил газете ВЗГЛЯД минский политолог Алексей Дзермант. Так он оценил призыв кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской отказаться от интеграции с Россией.

Светлана Тихановская по сути действует против интересов белорусского народа, считает политолог Алексей Дзермант. «Ее заявление – нонсенс. Проект союзного государства, пусть оно и не до конца построено, пусть оно подвергается критике – это реальный базис для развития нашей экономики, РФ – это серьезный рынок для Белоруссии. Союзу с Россией наша республика обязана, в том числе, и долговременным «зонтиком безопасности», – отметил Дзермант.

Эксперт напомнил, что на 3 августа назначено программное обращение президента Александра Лукашенко к парламенту. «Скорее всего, президент подтвердит курс на интеграцию с Россией. Очевидно, с условием отстаивания именно белорусских интересов, но все равно это будет курс на союзничество и поддержку интеграции», – предположил собеседник.

Политолог добавил, что тема присоединения Белоруссии к РФ постоянно на слуху – с подачи как западной прессы, так и ряда российских изданий, призывающих присоединить Белоруссию «губерниями».  «У этих СМИ происходит взаимное «опыление» с западными, и на этой основе нагнетается нездоровое напряжение вокруг темы интеграции. Не думаю, что РФ особенно нужно присоединять Беларусь. Достаточно просто иметь надежного лояльного союзника. Но нас постоянно пытаются столкнуть лбами», – посетовал Дзермант.

В понедельник кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая считается главной соперницей Лукашенко на выборах 9 августа,  выступила за выход из союза с Россией. «Я считаю, что Белоруссии не нужно Союзное государство. Белоруссия должна быть независимым самостоятельным государством. Нам нужны обычные межгосударственные связи, никаких дополнительных договоров не надо, – цитирует ее «Лента.ру». – Тогда не возникает и лишних соблазнов кого-то куда-то присоединять».

В интервью газете ВЗГЛЯД замдиректора Института СНГ Владимир Жарихин ранее призвал не считать Тихановскую серьезной угрозой для Лукашенко. «Она прозападный человек, который нравится людям в центре Минска, не более того, – предсказывает политолог. – Тихановская получит не больше 3-4% голосов».





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