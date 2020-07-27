Мнение: Протесты в Хабаровске. 27.07.2020
27.07.2020, 21:45, Разное
Между тем, в Хабаровске продолжаются протесты за Фургала. Сегодня с участием Шнурова.
Как и ранее, протестующие требуют провести открытый суд присяжных над Фургалом в Хабаровске, а не в Москве. Москва продолжает наблюдать, что сможет сделать Дегтярев и ЛДПР.
Пока что призывы прекратить протесты не действуют, как и обещания "продолжить политику Фургала" в Хабаровске.
Источник: Colonel Cassad
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет