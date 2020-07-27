Ученые обнаружили защитные свойства от болезни Альцгеймера в прививке от гриппа

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27.07.2020, 21:30, Разное

Ученые смогли обнаружить защитные свойства от болезни Альцгеймера в обычной прививке от гриппа. Для этого вывода специалисты изучили данные свыше 9000 пациентов, возрастом от 60 лет.
Об использовании вакцины от гриппа для профилактики развития деменции заявил студент Альберт Амран, представляющий школу МакГоверна при Техасском университете. Он выяснил, что после введения одной прививки от гриппа вероятность болезни Альцгеймера снизилась на 17%. У тех, кто проходил вакцинацию несколько раз за все время испытаний, риск заболеваемости был снижен на 13%. Более высокая эффективность от вакцины наблюдалась у людей, предпочитавших прививаться с молодого возраста.

В рамках другой исследовательской работы была изучена связь вакцины от пневмококка и сопутствующим препаратом от гриппа, а также без него и вероятностью возникновения болезни Альцгеймера. Эксперты изучили данные больше 5000 участников “за 60”. Некоторые пациенты имели генетическую предрасположенность к нейродегенеративному заболеванию. Было обнаружено, что благодаря пневмококковой прививке у людей возрастом 65-75 лет риск патологии снижается на 25-30%. Наибольшее снижение вероятности развития деменции – 40% наблюдалось у добровольцев, не имеющих генетического фактора заболевания.





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