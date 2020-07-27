 

Что произошло за ночь 27 июля

27.07.2020, 21:08, Разное

Коротко.

  • В американском Сиэтле в результате беспорядков задержали 45 человек, 21 полицейский пострадал, сообщает местная полиция. Протестующие бросали в полицейских камни, бутылки и взрывоопасные вещества, а также разбивали витрины и пытались поджечь недостроенное здание. Ранее в полиции назвали происходящее в городе бунтом.

  • «Ювентус» девятый раз подряд стал чемпионом Италии по футболу, обыграв за два тура до окончания Серии А «Сампдорию» со счетом 2:0. Клуб набрал 83 очка, и стал недосягаемым для преследующих его «Интера» (76) и «Атланты» (75).

  • За минувшие выходные в Красноярском крае 56 человек заразились коронавирусом на золотодобывающем руднике Васильевский. Большинство заболев ших — рабочие-вахтовики. В Роспотребнадзоре заверили, что на месторождении проводятся «необходимые санитарно-эпидемиологические мероприяти».

  • В Москве за сутки от коронавируса умерли 13 человек, сообщает оперштаб. Общее число смертей от инфекции в столице достигло 5411 человека.

    • Источник: Новая газета





    Последнее из рубрики: Разное


    СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

    Добавить комментарий

    Имя обязательно

    Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

    16.07 / Ученые назвали основной признак осложнений из-за коронавируса

    28.06 / Мнение: Агент Оранж (Agent Orange), его путь к бесславию

    05.07 / Мнение: Больная Россия

    28.06 / Прояснилось, почему Индия торопит Россию с поставками С-400

    13.07 / Жителям столичного региона посоветовали сменить одежду из-за похолодания

    13.07 / Семейный бюджет без угрозы для отношений – советы психолога

    16.07 / Мнение: Почему в Москве не как в Хабаровске?

    13.07 / Специалисты рассказали о продуктах, вызывающих преждевременное старение

    19.07 / В Башкирии растет смертность от “неидентифицируемой пневмонии”

    27.07 / В Сети появилось видео с прототипом истребителя шестого поколения «Буря»

    Политика конфиденциальности - GDPR

    Карта сайта → новости рыбинска

    По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

    Поддержать проект:
    WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

    18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

    Новости Рыбинска