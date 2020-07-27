Мнение: О том, как вероятный противник почти обезвредил Россию

27.07.2020, 21:01, Разное

Это свершилось таки. Да, трудно поверить. Да, годы упорных усилий, начиная с памятной всем «Мюнхенской речи» тогдашнего и нынешнего президента РФ Владимира #Путин­а пропали, можно сказать, вхолостую. Не помогли ни #Крымнаш, ни солсберецкие туристы, ни грозные компьютерные мультики.

Всё напрасно…

#Россия потеряла статус главного соперника США. Вместо неё эту роль теперь играет #Китай, о чём откровенно пишет Financial Times (FT). Газета отмечает, что администрация президента #США Дональда Трампа стала считать КНР самой большой угрозой как с точки зрения технологий, так и с позиции наличия современного вооружения, несмотря на то что именно Россия «бросила прямой вывозов западноориентированному мировому порядку» присоединением #Крым­а в 2014 году.

При этом FT с ноткой алармизма подчёркивает, что Пекин действует в соответствии с новой ролью — его угрозы и требования сопровождаются «всё более воинственным тоном». Взаимодействие же Москвы с ним усилилось после введения западных санкций. Которые теперь часть западного истеблишмента готова признать ошибкой.

В соответствии с новой картиной мира стали звучать и голоса официальных лиц. Госсекретарь США Майк Помпео на брифинге 23 июля заявил, что допускает вероятность того, что Москву удастся вовлечь в противостояние с Пекином. Его зам, Стивен Бигун ранее говорил FT, что Соединённым Штатам следует быть более гибкими и найти уязвимое место в отношениях России с Китаем. В свою очередь, Элбридж Колби, ранее занимавший высокий пост в Пентагоне, указывает, что Вашингтону следовало бы уменьшить количество раздражителей в отношениях с Москвой, чтобы добиться охлаждения отношений России и Китая.

В российском МИДе на такие инсинуации говорят привычное «не дождётесь». Но ведь язык дан дипломату, чтобы скрывать свои мысли. А российские элиты по-прежнему ориентированы на Запад, не на Восток. Союзу с Китаем благоволят разве что государственники Алексей Миллер да Игорь Сечин, которым удалось наладить продажи сырья по бросовым ценам новому стратегическому союзнику.

Не столь заинтересованные люди обращают внимание на то, что у США нет территориальных претензий к России, тогда как в Китае, по крайней мере полуофициально высказываются притязания на часть Сибири и Дальнего Востока. Например, во время празднования 160-летней годовщины основания Владивостока китайские интернет-пользователи на официальных ресурсах КПК обвиняли Россию в том, что город расположен на землях, ранее принадлежавших Китаю. Кроме того, сибирские и дальневосточные земли активно колонизируются китайцами, а ресурсы, в том числе нефть и газ, покупаются задёшево.

С другой стороны, может, и хорошо, что Россия хотя бы на время выпала из образа самого главного врага Штатов. Несмотря на то, что британский капитал, рупором которого выступает FT, вновь пытается столкнуть лбами российский и американский политический бомонд. Идёт тонкая игра на нервах, ставка в которой – будущее на 30-50 лет вперёд.

А вы довольны, что Россия потеряла один из поводов для национальной гордости – свой статус сильнейшего соперника США?