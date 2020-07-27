Мнение: Ученые заявили о сексизме в российской науке

27.07.2020, 20:42, Разное

Ирина Абанкина (фото взято с сайта otr-online.ru)

А вот теперь с трёх раз угадайте кто именно это заявил.

Ну конечно, кто же ещё в России может такое заявлять. Опять отличилась ВШЭ.

По словам главного научного сотрудника Института образования ВШЭ Ирины Абанкиной, ректорский корпус и состав ученых советов в России состоит преимущественно из мужчин.

Сообщил рупор либеральной мысли лента.ру.

Как обычно они нашли друг друга.

«Беглого взгляда на российский ректорский корпус и состав ученых советов хватает, чтобы картина гендерной дискриминации в российском высшем образовании встала в полный рост», — пояснила она.

Но рупор на этом не остановился.

Чьи слова он приводит в качестве подтверждений слов научного сотрудника Института образования ВШЭ Ирины Абанкино? А вот и не догадаетесь. Совершенно случайно рядом оказался президент Русско-американской научной ассоциации RASA-USA Александр Кабанов.

Александр Кабанов (фото взято с сайта sib-science.info)

В целом Россия сильно отстает от Запада в плане соблюдения гендерного баланса в науке, уверен президент Русско-американской научной ассоциации RASA-USA Александр Кабанов.

«Мне известны многие российские женщины-ученые. Но среди, например, избранных членов РАН их довольно мало», — сказал он и добавил, что откровенно сексистские заявления до сих пор характерны для представителей российской науки.

У меня всё. Надо срочно спасать российскую науку.

Лично я считаю, что надо её спасать от таких как Ирины Абанкино и Александр Кабанов.