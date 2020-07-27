Мнение: Ученые заявили о сексизме в российской науке
27.07.2020, 20:42, Разное
Ирина Абанкина (фото взято с сайта otr-online.ru)
А вот теперь с трёх раз угадайте кто именно это заявил.
Ну конечно, кто же ещё в России может такое заявлять. Опять отличилась ВШЭ.
По словам главного научного сотрудника Института образования ВШЭ Ирины Абанкиной, ректорский корпус и состав ученых советов в России состоит преимущественно из мужчин.
Сообщил рупор либеральной мысли лента.ру.
Как обычно они нашли друг друга.
«Беглого взгляда на российский ректорский корпус и состав ученых советов хватает, чтобы картина гендерной дискриминации в российском высшем образовании встала в полный рост», — пояснила она.
Но рупор на этом не остановился.
Чьи слова он приводит в качестве подтверждений слов научного сотрудника Института образования ВШЭ Ирины Абанкино? А вот и не догадаетесь. Совершенно случайно рядом оказался президент Русско-американской научной ассоциации RASA-USA Александр Кабанов.
Александр Кабанов (фото взято с сайта sib-science.info)
В целом Россия сильно отстает от Запада в плане соблюдения гендерного баланса в науке, уверен президент Русско-американской научной ассоциации RASA-USA Александр Кабанов.
«Мне известны многие российские женщины-ученые. Но среди, например, избранных членов РАН их довольно мало», — сказал он и добавил, что откровенно сексистские заявления до сих пор характерны для представителей российской науки.
У меня всё. Надо срочно спасать российскую науку.
Лично я считаю, что надо её спасать от таких как Ирины Абанкино и Александр Кабанов.
Источник: Достало
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