Мнение: Движение в неправильном направлении

27.07.2020, 20:40, Разное

Движение в неправильном направлении

Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса https://cutt.ly/ksm55qr о настроениях украинских граждан и их восприятии текущего курса страны. Так как социологический центр украинский, в его результатах трудно углядеть происки ФСБ и российской пропаганды.

Результаты, прямо скажем, не особо удивили. Подавляющее большинство – 70% – считают, что страна движется в неверном направлении. В начале июля так считали 63%. И это уже спустя год с лишним «правления» Зеленского. Лишь 19% довольны тем, как развиваются дела – это как раз электорат Порошенко, разложившегося «Голоса» + нацики из «Свободы», «Правого Сектора» и т.д.

Если помните, Зеленский в своей предвыборной агитации обещал уйти от «курса Порошенко», который примерно столько же граждан считали неверным. Отсюда и более 70% процентов, голосовавших за Зеленского, которые в первую очередь голосовали не ЗА, а против – против тогдашнего/текущего курса, против Порошенко и против продолжения войны, на чем, собственно, и сыграли спонсоры Зеленского, продав его обществу как способ избавиться от «неправильного курса» и закончить войну. Но, разумеется, эти обещания так обещаниями и остались, а «неправильный курс» был продолжен.

Более того, ситуация за последний год, которую уже не свалишь на деятельность Порошенко, свидетельствует об ухудшении положения дел – 66% опрошенных считают, что ситуация в экономике стала хуже, а 24% не увидели каких-то улучшений или изменений. Лишь 8% увидели улучшения. Красноречивый приговор «новым подходам к управлению украинской экономикой», к которой приложил руку сначала дурачок на самокате, слушавший «Секиру Перуна», а затем ставленник Ахметова, продавивший грабительский проект «Зеленой энергии» в интересах все того же Ахметова.

Стоит ли удивляться, что основной причиной ухудшения ситуации 57% называют «некомпетентность власти», причем здесь речь идет уже о «Слуге народа» и Зеленском. И вот с такими настроениями «Слуге народа» предстоит идти на местные выборы. Некоторый оптимизм граждане испытывают лишь в связи с краткосрочными экономическими улучшениями, связанными со снятием ограничений – есть очевидные ожидания «отскока от дна», но, во-первых, они соседствуют с более мрачными ожиданиями на среднесрочную и долгосрочную перспективы, а во-вторых – риск «второй волны» и вновь закрывающиеся страны в разных регионах мира могут затронуть и Украину, что создаст дополнительный кумулятивный эффект негативных ожиданий и общественного пессимизма, который, конечно, не исправить постановочными терактами и роликами на Фейсбуке.

Вполне естественно, что «Оппозиционная платформа», «Батькивщина» и «Европейская Солидарность» ожидают возможности отожрать часть электората «Слуги Народа» на ближайших местных выборах, потому что на фоне таких негативных настроений люди буду искать альтернативу, которую и будут предлагать различные популисты, обещающие «улучшения уже завтра», которых, конечно же, не наступят хотя бы потому, что соглашения Украины с МВФ улучшений в социальной сфере не предусматривают. Наоборот, сокращение социальной сферы фактически включено в обязательства Украины, и это целиком и полностью заслуга Зеленского и Ко.

Тем не менее, для оппозиции это будет способ показать перелом тренда и смерть проекта «нового мессии», которым представляли Зеленского в 2019-м году. Время показало, что он и его окружение не лучше прочих, а хоть какие-то значимые результаты он предъявить не смог. Поэтому сокращение базы поддержки становится неизбежным. И чем сильнее «Слуга Народа» походит на «Европейскую Солидарность», тем больше людей задается вопросом, а зачем за «Слугу народа» голосовать, если между Зеленским и Порошенко нет разницы? Зачем голосовать за того же Потураева, если он слабо отличается от Вятровича? Зачем поддерживать олигархическое правительство Шмыгаля, если оно слабо отличается от олигархического правительства Гройсмана?

Текущая попытка установить перемирие на Донбассе, это один из способов попытаться если и не переломить, то хотя бы замедлить развитие данного тренда, дабы электоральная катастрофа не произошла уже сейчас.

Для населения Украины это стало очередным уроком, что красивые разговоры про «новую жизнь уже завтра» и «продолжающееся стремление в Европейский Союз к европейской жизни» слабо коррелируют с реальностью. Разные люди повторяют одни и те же лозунги, но результат у них идентичен. И так из раза в раз, от опроса к опросу, выясняя, что под этими лозунгами страна движется в неверном направлении. Может быть, что-то в консерватории поправить?

Но, конечно, так легко не будет и счастливый бег по граблям будет продолжен. От одного популиста на подхвате у олигархов до другого. К заветной чашечке венского кофе через польские клубничные плантации и социальный ад у себя дома.

Специально для ИА "АСД"

https://asd.news/articles/ukraina/dvizhenie-v-nepravilnom-napravlenii/ – цинк